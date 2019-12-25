Петербургские и областные детские лагеря приняли более 13 тысяч постояльцев

Случаев коронавируса на территориях учреждений не обнаружено.

Всего в 28 лагерях на территории Петербурга и Ленобласти отдохнули уже более 13 тысяч детей, получивших от города бесплатные путевки.

За период лета текущего года в лагерях Петербурга и Ленинградской области отдохнули более 13 тысяч детей. При этом, на территориях учреждений не зафиксировано ни одного заражения COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба правительства Петербурга.

На данный момент на территории 2 регионов суммарно функционируют 28 детских лагерей – 22 в Ленобласти и 6 – в северной столице. Напомним, что из-за эпидемии власти внеси корректировки в работу смен. Так, время пребывания ребят на отдыхе сократили с 21 дня до 2 недель.

Кроме того, в учреждениях действуют все необходимые противоэпидемические меры – термометрия, дезинфекции, отмена массовых мероприятий. На время отдыха к детям не допускаются родители, а им самим и сотрудникам запрещено покидать территорию лагеря.

Ранее мы рассказали о том, что в Ивановской области закрыли нелегальный палаточный лагерь для московских детей.

Фото: pixabay