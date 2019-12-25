В Ивановской области закрыли нелегальный палаточный лагерь для московских детей

Дети возвращены родителям.

В Ивановской области закрыли палаточный лагерь для московских школьников.

"Интерфакс" со ссылкой на региональную Прокуратуру Ивановской области сообщает, что после мониторинга соцсетей было выявлено объявление о продаже путевок в палаточный лагерь. В ходе проверки выяснилось, что в лагере отдыхали 24 ребенка без законных представителей, а с ними было физическое лицо, не имеющее на то законных оснований.

Лагерь был прикрыт, дети возвращены родителям.

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