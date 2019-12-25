  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Ивановской области закрыли нелегальный палаточный лагерь для московских детей
Сегодня, 14:26
92
MShaffter

В Ивановской области закрыли нелегальный палаточный лагерь для московских детей

0 0

Дети возвращены родителям.

В Ивановской области закрыли палаточный лагерь для московских школьников.

"Интерфакс" со ссылкой на региональную Прокуратуру Ивановской области сообщает, что после мониторинга соцсетей было выявлено объявление о продаже путевок в палаточный лагерь. В ходе проверки выяснилось, что в лагере отдыхали 24 ребенка без законных представителей, а с ними было физическое лицо, не имеющее на то законных оснований.

Лагерь был прикрыт, дети возвращены родителям.

Ранее:В Иванове задержали серийного педофила из Азербайджана

Фото:pixabay

Теги: ивановские новости, московские новости, новости иванова, отдых детей в палаточном лагере, палаточный лагерь
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии