  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Депутаты Петербурга заступились за врачей в "неправильных" масках
Сегодня, 15:11
156
IRINA_CHALKINA

Депутаты Петербурга заступились за врачей в "неправильных" масках

0 0

Они попросили разрешить медучреждениям использовать несертифицированные маски.

В четверг, 16 апреля, стало известно о том, что депутаты Петербурга заступились за врачей в "неправильных" масках. Об этом сообщают в пресс-службе городского парламента.

Депутаты просят разрешить петербургским медучреждениям использовать несертифицированные маски. в сообщении сказано, что в последнее время в Северной столице резко увеличилось число прокурорских проверок больниц. Отмечается, что медучреждения испытывают повышенные нагрузки и соотвественно не могут в полном объеме обеспечить врачей и пациентов средствами защиты. Медработники вынуждены сами шить маски, а также покупать малярные костюмы вместо специализированных.

Напомним, что Северная столица входит в тройку городов России с наибольшим числом заразившихся коронавирусом. Согласно последним данным,  с начала пандемии в Петербурге 1083 случая заражения COVID-19.

Ранее мы сообщали о том, что петербургские эксперты выяснили, как самоизоляция влияет на семейные пары.

Фото:pixabay

Теги: коронавирус спб, новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии