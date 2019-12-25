Они попросили разрешить медучреждениям использовать несертифицированные маски.

В четверг, 16 апреля, стало известно о том, что депутаты Петербурга заступились за врачей в "неправильных" масках. Об этом сообщают в пресс-службе городского парламента.

Депутаты просят разрешить петербургским медучреждениям использовать несертифицированные маски. в сообщении сказано, что в последнее время в Северной столице резко увеличилось число прокурорских проверок больниц. Отмечается, что медучреждения испытывают повышенные нагрузки и соотвественно не могут в полном объеме обеспечить врачей и пациентов средствами защиты. Медработники вынуждены сами шить маски, а также покупать малярные костюмы вместо специализированных.

Напомним, что Северная столица входит в тройку городов России с наибольшим числом заразившихся коронавирусом. Согласно последним данным, с начала пандемии в Петербурге 1083 случая заражения COVID-19.

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