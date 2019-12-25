Многие люди во время самоизоляции сталкиваются с конфликтами внутри семьи.

В четверг, 16 апреля, стало известно о том, что петербургские эксперты выяснили, как самоизоляция влияет на семейные пары. Об этом заявила доцент кафедры социальных технологий СЗИУ РАНХиГС Екатерина Огарева.

По данным специалистов, во время самоизоляции из-за пандемии COVID-19 в семейных парах чаще стали ссориться. По словам Огаревой, соответствующий "карантин" хорошее время для того, чтобы разобраться в отношениях.

Та соборность, заложенная в нашей ментальности, умение сопереживать и делать что-то во благо другого, безусловно, поможет петербуржцам легче справиться со всеми испытаниями и как можно раньше вернуться к привычному ритму жизни отметила Огарева.

Эксперты уточняют, что молодые семейные пары чаще всего пытаются искать "адаптивные выходы из затянувшейся проблемы", а не прибегают к разводу.

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