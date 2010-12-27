Петербургские депутаты увеличили себе зарплаты

Предполагается, что ежегодно индекс зарплат будет расти на 4%.

В среду, 30 октября, в Законодательном собрании Петербурга рассмотрели поправки в закон "О расчетной единице". С помощью "расчетных единиц" подсчитывают оклад государственных служащих. Предполагается, что ежегодно индекс зарплат будет расти на 4%.

Согласно инициативе расчетная единица увеличится к 2020 году до 1410 рублей, а к 2022 году — до 1525 рублей.

По данным СМИ, в настоящее время спикер ЗакСа получает 84 тысячи рублей, вице-губернаторы — около 78 тысяч, а депутаты петербургского парламента 74 тысячи.

Ранее мы сообщали о том, что ЦИК сделает "выводы" по выборам в Петербурге.

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