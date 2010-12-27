ЦИК сделает "выводы" по выборам в Петербурге

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что по итогам муниципальных выборов в Санкт-Петербурге, которые прошли в сентября, требуется кардинальная реформа. В первую очередь, глава ЦИК предложила очистить и оздоровить избирательную систему Северной столицы. Об этом сообщило РИА Новости.
Повторяю, мы сегодня не заканчиваем эту работу. Они [действия] должны приводить к результату, а не к пиару и пустому сотрясению воздуха.
Элла Памфилова
Выводы о выборах в Петербурге будут высказаны в середине декабря. После этого будет принято какое-то решение, чтобы такое больше не повторялось.
Ранее Петербург стал лидером по нарушениям на муниципальных выборах.
Фото: Piter.TV
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