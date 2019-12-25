Депутаты ЗакСа Петербурга устроят себе выходной 6 мая

Заседания в этот день не будет.

В среду, 29 апреля, ЗакС Петербурга согласовал перерыв в собственной работе в период майских праздников. Заседание транслировалось на сайте ЗакСа.

Парламентарии решили, что они не будут собираться 6 мая. ЗакС каждый год объявляется себе выходной в дни майских праздников. В этом году от этого предложил отказаться Максим Резник. Он просил коллег не уходить на каникулы. Против установления перерыва проголосовали только трое, остальные выступили "за".

Спикер Вячеслав Макаров отметил, что парламент уходит не отдыхать, а работать на территориях и помогать ветеранам.

Петербургским чиновникам разрешили подать сведения о доходах до конца июля.

Фото: Piter.TV