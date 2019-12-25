Петербургским чиновникам разрешили подать сведения о доходах до конца июля

Депутаты петербургского Законодательного Собрания приняли в третьем чтении законопроект, согласно которому срок подачи сведений о доходах за 2019 год продлевается. Автором идеи был губернатор Александр Беглов, инициативу градоначальник внес в ЗакС после аналогичного указа президента России.
Теперь городские чиновники смогут подать необходимые сведения до 1 августа, хотя по действующему законодательству этот срок наступает 30 апреля. В текущем году изменения решили внести из-за пандемии и перевода большинства сотрудников на удаленную работу.
Ранее мы писали, что из федерального бюджета Петербургу выделили почти 900 млн на выплаты малоимущим семьям.
Фото: Piter.TV
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