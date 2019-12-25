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Из федерального бюджета Петербургу выделили почти 900 млн на выплаты малоимущим семьям
Сегодня, 21:03
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nadezhda_sib

Из федерального бюджета Петербургу выделили почти 900 млн на выплаты малоимущим семьям

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Денежные выплаты начнутся с 1 июня этого года.

Петербург получит из федерального бюджета 873, 8 млн рублей на ежемесячные денежные выплаты семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет включительно. Об этом сообщила пресс-служба Смольного. 

Речь идет о семьях, чей среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в Петербурге за II квартал 2019-го года. Размер выплаты составит 5588 рублей. Такую финансовую поддержку в городе могут получить более 35 тыс. детей. 

Для получения выплаты необходимо подать заявление в администрацию района по месту жительства. Это можно сделать по почте или в электронном виде через Единый портал госуслуг. Другие документы предоставлять не требуется. 

Выплаты на ребенка будут осуществляться с 1 июня с учетом их начисления с 1 января 2020-го года. 

Общий объем финансирования из федерального бюджета составляет 2, 361 млрд рублей. 

Ранее губернатор Петербурга обратился за федеральной поддержкой в поставке оборудования для лечения больных COVID-19.

Фото: pixabay.com 

Теги: денежные выплаты
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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