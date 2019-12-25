Из федерального бюджета Петербургу выделили почти 900 млн на выплаты малоимущим семьям

Денежные выплаты начнутся с 1 июня этого года.

Петербург получит из федерального бюджета 873, 8 млн рублей на ежемесячные денежные выплаты семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет включительно. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Речь идет о семьях, чей среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в Петербурге за II квартал 2019-го года. Размер выплаты составит 5588 рублей. Такую финансовую поддержку в городе могут получить более 35 тыс. детей.

Для получения выплаты необходимо подать заявление в администрацию района по месту жительства. Это можно сделать по почте или в электронном виде через Единый портал госуслуг. Другие документы предоставлять не требуется.

Выплаты на ребенка будут осуществляться с 1 июня с учетом их начисления с 1 января 2020-го года.

Общий объем финансирования из федерального бюджета составляет 2, 361 млрд рублей.

Ранее губернатор Петербурга обратился за федеральной поддержкой в поставке оборудования для лечения больных COVID-19.

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