Отмечается, что под нововведение попадет 4,2 млн семей.

НДФЛ для малоимущих родителей с двумя и более детьми снизят до 6% с 2026 года. Об этом сообщил глава Минтруда РФ Антон Котяков.

Отмечается, что это коснется семейс двумя и более детьми, чей доход составляет менее 1,5 прожиточных минимумом. Речь идет о сумме около 26 тысяч рублей. Они будут платить только 6% подоходного налога вместо обычных 13%. Разница будет возвращаться родителям. Котяков отметил, что под нововведение попадет 4,2 млн семей.

Ранее мы сообщали, что семьи перед майскими праздниками получат детские пособия досрочно.

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