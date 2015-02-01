Миронов предложил сдавать в социальную аренду нераспроданные квартиры

Депутат уверен, что за счет развития системы социального найма жилья в России можно выйти на решение жилищной проблемы.

Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов предлагает передавать в социальную аренду нуждающимся пустующие квартиры, выкупленные государством у компаний-застройщиков. В комментарии для информационного агентства "ТАСС" парламентарий из нижней палаты уточнил, что нераспроданные жилые помещения власти могут передать нуждающимся гражданам в социальный найм.

Предлагаю запустить программу социальной найма жилья, которое простаивает и приносит убытки застройщикам. Не хотят они по фиксированной цене продавать квартиры государству - пусть сдают их в аренду по долгосрочным контрактам, а государство будет передавать нуждающимся с возможностью выкупа при господдержке. Сергей Миронов, депутат ГД РФ

Законодатель добавил, что для многих россиян подобная льготная аренда станет "единственной возможностью получить крышу над головой". В том случае, если населению негде будет жить, то они откажутся от рождения и воспитания детей. Сергей Миронов уточнил, что речь идет о вопросе государственной важности, так как он затрагивает будущее России.

