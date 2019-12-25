В среду, 22 апреля, стало известно о том, что Беглов обратился за федеральной поддержкой в поставке оборудования для лечения больных COVID-19. Соответствующий вопрос обсудили во время видео-конференц-связи под руководством председателя правительства Михаила Мишустина.
Особое внимание на заседании уделили закупке в Петербурге средств защиты и необходимого медицинского оборудования.
Александр Беглов доложил о ситуации в Петербурге и обратился за дополнительной помощью в поставке необходимого медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты для врачей
сказано в сообщении
Также на заседании обсудили перепрофилирование медучреждений под госпитали для больных COVID-19. В настоящее время, в Северной столице функционируют 9 стационаров.
Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге выделили отдельный роддом для рожениц с гриппом и ОРВИ.
Фото:pixabay
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