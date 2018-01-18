Петербургские депутаты проголосовали за повышение окладов себе и чиновникам

При этом рост оклада не будет успевать за ростом инфляции.

В Петербурге с 2023-го года вырастет расчётная единица, которую используют при исчислении окладов государственных служащих, включая губернатора и депутатов. Соответствующее решение приняли 24 ноября депутаты ЗакСа города.

Рассчетная единица вырастет не более, чем на 4%. В 2022 году она будет составлять 1525 рублей, в 2023 году вырастет до 1588, а в 2024 году достигнет 1653 рублей.

Представитель губернатора в ЗакСе Константин Сухенко отметил, что инфляция превышает 4%, то есть зарплаты будут расти с меньшей скоростью.

Также сегодня депутаты ЗакСа Петербурга внесли поправки в законы о налогах и льготах.

Фото: пресс-служба ЗакСа