Петербургские депутаты призвали Шойгу расширить систему воинских званий в военкоматах

Парламентарии обратили внимание на то, что некоторые должности в военных комиссариатах заменены на гражданские.

В четверг, 18 мая, депутаты петербургского ЗакСа приняли постановление, адресованное министру обороны РФ Сергею Шойгу. Парламентарии настаивают на расширении системы воинских званий в военкоматах.

После рассмотрения документа в первом чтении, единоросы Игорь Высоцкий и Денис Четырбок, а также внепартийный депутат Игорь Амосов включили в него доводы, разъясняющие их предложение. Они напомнили, что во время частичной мобилизации работа военкоматов вызывала многочисленные жалобы горожан. Причиной этому стала в том числе и проведенная ранее реформа, согласно которой воинские должности районных военных комиссаров, начальников отделений и отделов, входящих в структуру военных комиссариатов в военных комиссариатах были заменены на гражданские.

Депутаты настояли на том, что подготовка, призыв и мобилизация граждан должны осуществляться исключительно кадровыми военными, несущими ответственность за выполнение возложенных на военные комиссариаты задач.

Ранее мы сообщили о том, что депутаты петербургского ЗакСа выступили против проекта об усыплении бездомных собак.

Фото: Piter.TV