Депутаты предложили установить в Петербурге мемориальную доску писателю Голявкину

Значительную часть жизни писатель прожил в Купчино на Бухарестской улице.

Депутат Госдумы Михаил Романов предложил установить в Петербурге мемориальную доску писателю Виктору Голявкину. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Я считаю его человеком выдающимся и достойным внимания и уважения. На мой взгляд, память писателя обязательно нужно увековечить, однако этот вопрос необходимо согласовать с жителями Фрунзенского района. Я обсужу это с ними, мы вынесем предложение на общественный совет. Думаю, эта инициатива найдет понимание и поддержку и мы займемся установкой доски заявил Михаил Романов

Напомним, что писатель Виктор Голявкин жил на Бухарестской улице в Купчино . Возможно, мемориальную доску установят именно в этом районе Северной столицы.

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