Документ подготовили Денис Четырбок, Алексей Макаров и Максим Яковлев.

В среду, 29 апреля, стало известно о том, что петербургские депутаты предложили снизить налог на плавучие доки. Об этом заявил глава комитета по законодательству ЗакСа Денис Четырбок.

Депутаты заявили, что соответствующий законопроект призван защитить интересы небольших судоремонтных предприятий. Напомним, что "налог на роскошь" для яхт, гироскутеров и других плавучих объектов ввели в Северной столице в 2017 году. По предварительным данным, такая ставка налога обходится судостроителям в 12 миллионов рублей.

В ЗакСе намерены вернуть "старый" налог. Депутаты 43 голосами в первом чтении одобрили соответствующую льготу.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге три сквера внесли в перечень ЗНОП.

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