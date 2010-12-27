Петербургские депутаты хотят приравнять угонщиков автомобилей к грабителям

Автор инициативы Денис Четырбок предлагает убрать из УК статью "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон)".

Петербургские депутаты хотят убрать из уголовного кодекса статью 166 " Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон)". Автор инициативы Денис Четырбок предлагает наказывать тех, кто взял машину "просто покататься" по статье "Кража". Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Действующая 166-ая статья дает возможность преступнику выйти сухим из воды. Только за прошлый год в России угнали почти 43 тысячи автомобилей, при этом 21 тысячу машин взяли с "невинной" целью покататься, получив за это весьма мягкое наказание. Для потерпевших нет разницы в том, кто взял их автомобиль — юный глупец, который решил прокатить свою подругу в чужой машине, или профессиональный преступник, который хочет обогатиться. В обоих случаях автовладельцы лишаются своих машин. Денис Четырбок

Инициативу поддержали представители ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Если документ утвердят в ЗакСе, его направят на рассмотрение в Госдуму.

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