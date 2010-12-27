В Смольном предложили отдавать 2 % рабочих мест молодым и неопытным

Соответствующий законопроект внес на рассмотрение Законодательного собрания Петербурга Денис Четырбок.

В Смольном предложили отдавать 2 % рабочих мест в городских и частных компаниях молодым и неопытным людям. Соответствующий законопроект внес на рассмотрение Законодательного собрания Петербурга Денис Четырбок. Об этом сообщает "Петербургский дневник", ссылаясь на слова пресс-службы депутата.

Этот проект был разработан совместно с молодежным парламентом Кировского района. Молодые люди обратились за помощью к Четырбоку. Они пожаловались ему на то, что сегодня работодатели не хотят трудоустраивать неопытных. На вакантное место предпочитают брать взрослого человека, с багажом знаний на плечах.

В конечном итоге все сводится к тому, что в приеме на работу молодому специалисту отказывают, а на вакантное место берут взрослого, умудренного опытом человека. Пресс-служба Дениса Четырбока

Члены молодежного парламента предложили квотировать рабочие места, в ЗакСе эту идею поддержали. В скором времени в компаниях, в которых трудоустроено более 100 человек, должны будут работать не менее 2 % молодых людей. Среди них могут быть несовершеннолетние от 14 до 18 лет, сироты в возрасте до 23 лет, выпускники профессиональных училищ и техникумов в возрасте от 18 до 24 лет, а также выпускники вузов от 20 до 26 лет. В случае отказа, предприятию придется выплачивать денежную компенсацию в бюджет.

Ранее мы писали, что жителей Петербурга предложили поощрять за вклад в развитие муниципалитета.

Фото: ВКонтакте / Денис Четырбок