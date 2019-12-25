Петербургские депутаты предлагают обеспечить школьных охранников оружием

По мнению депутатов, школьные охранники должны отвечать требованиям предельного возраста, уровня физической подготовки, владения навыками рукопашного боя, а также средствами защиты.

Петербургский парламент после трагедии в Ижевске требует ужесточить требования к организациям, которые обеспечивают охрану школ, а также установить квалификационные нормативы в отношении охранников. Данное предложение парламентарии направят председателю правительства РФ Михаилу Мишустину.

Работники ЧОП в критической ситуации не могут дать отпор преступникам, защитить детей и педагогов, – говорится в проекте обращения

По мнению депутатов, школьные охранники должны отвечать требованиям предельного возраста, уровня физической подготовки, владения навыками рукопашного боя, а также средствами защиты. Охранников предлагается обеспечить травматическим и газовым оружием, электрошокером.

Инцидент в Ижевске не первый случай нападения на детей и сотрудников образовательных организаций за последние несколько лет. В октябре 2018 года в результате взрыва самодельного взрывного устройства и стрельбы погибли 20 человек в Керченском политехническом колледже. Девять человек погибли в результате стрельбы в школе № 175 в Казани (май 2021 года), еще шестеро — в результате массовой стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете (сентябрь 2021 года). Четыре человека стали жертвами нападения на детский сад под Ульяновском в апреле 2022 года.

Фото: Piter.tv