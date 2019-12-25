Бесплатно будут предоставляться четыре препарата от COVID-19.

В среду, 18 ноября, стало известно о том, что петербургские депутаты подняли вопрос о бесплатной поставке лекарств от коронавируса. Об этом сообщает корреспондент Piter.TV.

Так, во время заседания депутат и руководитель фракции "Партия Роста" спросил у представителя губернатора ЗакСа Юрия Шестрикова о бесплатных препаратах от коронавируса. Оказалось, что петербуржцы получат сразу четыре бесплатных лекарства от коронавируса.

О датах поставок пока не сообщается.

Ранее мы сообщали о том, что петербуржцы пожаловались на запах гари, канализации и кофе в Красногвардейском районе.

Фото:pixabay