Петербуржцы пожаловались на запах гари, канализации и кофе в Красногвардейском районе

Межведомственная комиссия по запахам взяла под контроль ситуацию.

В среду, 18 ноября, стало известно о том, что в Петербурге межведомственная комиссия по запахам взяла под контроль ситуацию в красногвардейском районе. Об этом сообщает пресс-служба комитета по природопользованию.

На химические запахи канализации, кофе и сероводород пожаловались жители комплекса "Новая Охта". Известно, что специалисты ежедневно осуществляют экологическое патрулирование местности.

По итогам провеки была приостановлена деятельность компании "Мед-Экология". Более того, компания "Фаворит" установила дополнительную систему очистки на источниках выброса предприятия.

Ранее мы сообщали о том, что движение троллейбусов по Торфяной дороге закроют на три дня.

Фото:pixabay