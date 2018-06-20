Соответствующее решение депутаты городского парламенту приняли на закрытом заседании.

В среду, 24 апреля, петербургские депутаты не будут выбирать новых почетных граждан в 2019 году. Соответствующее решение парламентарии приняли на закрытом заседании.

Как оказалось, поводом стало выдвижение с многочисленными нарушениями таких почетных граждан, как Эдиты Пьехи, режиссера Александра Сокурова и ректора Европейского университета Бориса Фирсова.

Так, документы по вышеупомянутым кандидатурам поступили на день позже положенного срока. Кроме того, Александр Сокуров по паспорту прожил в Северной столице менее 10 лет подряд.

Ранее, глава комиссии Максим Резник отметил, что нарушения в целом незначительные и предложил все же провести выборы. Однако, глава комитета по законодательству Денис Четырбок заявил, что ранее почетных граждан избирали с соблюдением всех правил.

В итоге за отказ от присвоения почетного статуса проголосовало большинство петербургский депутатов.

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