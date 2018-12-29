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Петербургские депутаты намерены запретить торговлю на фестивалях и праздниках
Сегодня, 21:06
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IRINA_CHALKINA

Петербургские депутаты намерены запретить торговлю на фестивалях и праздниках

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Речь идет о временных лотках.

Петербургские парламентарии третьем чтении приняли законопроект, который запрещает торговать во время проведения городских культурно-массовых мероприятий. Об этом сообщает 78.ru.

Исключение из составят только те торговые точки, которые включены в схему размещения нестационарных торговых объектов.

Автором этого проекта является Александр Рассудов. Парламентарий отметил, что продавцы часто проводят ярмарки под видом фестивалей для того, чтобы избежать различных ограничений.

 Стоит отметить, что этот законопроект рассматривался больше года.

Ранее мы сообщали о том, что В Смольном обсудят выдачу терапии ВИЧ-инфицированным петербуржцам

Фото:pixabay

Теги: фестивали петербург, ярмарки спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество,

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