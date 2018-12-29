Петербургские депутаты намерены запретить торговлю на фестивалях и праздниках

Речь идет о временных лотках.

Петербургские парламентарии третьем чтении приняли законопроект, который запрещает торговать во время проведения городских культурно-массовых мероприятий. Об этом сообщает 78.ru.

Исключение из составят только те торговые точки, которые включены в схему размещения нестационарных торговых объектов.

Автором этого проекта является Александр Рассудов. Парламентарий отметил, что продавцы часто проводят ярмарки под видом фестивалей для того, чтобы избежать различных ограничений.

Стоит отметить, что этот законопроект рассматривался больше года.

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