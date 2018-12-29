Заседание проведёт вице-губернатор Петербурга Анна Митянина.

В Смольном обсудят выдачу терапии ВИЧ-инфицированным петербуржцам. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Так, заседание проведёт вице-губернатор Петербурга Анна Митянина. Кроме того, на обсуждении этого вопроса будут присутствовать депутаты ЗакСа, представители КСП, Комитета имущественных отношений, Центра по профилактике и борьбе со СПИД и председатель Комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

В ведомстве отметили, что после передачи прав по выдаче препаратов районным поликлиникам выросли риски отказа от необходимой терапии для ВИЧ-положительных горожан.

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