Некурящим работникам предлагают увеличить премии

Это необходимо, так как некурящие работники больше времени тратят непосредственно на работу.

Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов предложил работодателям задуматься насчет повышенной премии для некурящих работников. Об этом сообщает Агентство городских новостей "Москва".

Это необходимо, так как некурящие работники больше времени тратят непосредственно на работу.

Один сотрудник десять раз в день сходит покурить, а для этого надо выйти из здания, покурить, вернуться — в сумме он тратит на курение в течение дня около часа. А другой сидит и работает. Ярослав Нилов, председатель комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов

Нилов отмечает, что у всех сотрудников есть право на курение, но это достаточно серьезно влияет на рабочий процесс.

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