Дома Петербурга оснастят датчиками газа

В Петербурге хотят ввести закон об обязательно установке датчиков газа в жилых помещениях.

Депутаты ЗакСа в Петербурге проголосовали за инициативы обязательной установки датчиков газа в квартирах. Проект должны утвердить в двух чтениях, после чего он направится на рассмотрение в Государственную думу.

Такие меры стали актуальными после нескольких случаев взрыва газа в жилых помещениях Северной столицы. Парламентарии считают необходимостью оснастить жилплощади сигнализаторами, которые будут передавать сообщения в мониторинговые центры возникновении опасной ситуации. Приборы также смогут фиксировать повышенный уровень газа в квартире еще на ранней стадии.

В случае необходимости, аварийные службы смогут дистанционно отключить подачу газа. Установку таких устройств будут учитывать при строительстве и проектировке новых домов.