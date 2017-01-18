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Дома Петербурга оснастят датчиками газа
Вчера, 15:22
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lesjasap
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Дома Петербурга оснастят датчиками газа

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В Петербурге хотят ввести закон об обязательно установке датчиков газа в жилых помещениях.

Депутаты ЗакСа в Петербурге проголосовали за инициативы обязательной установки датчиков газа в квартирах. Проект должны утвердить в двух чтениях, после чего он направится на рассмотрение в Государственную думу. 
 
Такие меры стали актуальными после нескольких случаев взрыва газа в жилых помещениях Северной столицы. Парламентарии считают необходимостью оснастить жилплощади сигнализаторами, которые будут передавать сообщения в мониторинговые центры возникновении опасной ситуации.  Приборы также смогут фиксировать повышенный уровень газа в квартире еще на ранней стадии. 
 
В случае необходимости, аварийные службы смогут дистанционно отключить подачу газа. Установку таких устройств будут учитывать при строительстве и проектировке новых домов. 
 
Напомним, что сегодня также депутаты приняли законопроект о льготной аренде креативных пространств.
Теги: газ , датчик газа , депутаты , закс , сигнализация
Категории: Новости СПб

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