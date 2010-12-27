Проект бюджета предполагает ввод 166 новых городских объектов.

В понедельник, 28 октября, стало известно о том, что петербургские депутаты дополнительно запросили на 2020 год 120 млрд рублей. Об этом сообщает 78.ru.

Чиновники отметили, что доходы Петербурга в 2020 году составят 665 млрд рублей, а расходы – 701 млрд. Кроме того, различные комитеты Смольного запросили еще 120 млрд. В ведомстве отметили, что эта сумма "неподъемная" и комитет намерен удерживать дефицит бюджета на уровне 2019 года.

Напомним, что проект бюджета предполагает ввод 166 новых городских объектов. Кроме того, власти Северной столицы планируют потратить на образование 158 млрд рублей, на здравоохранение 118 млрд и 77 млрд на социальную поддержку горожан.

Ранее мы сообщали о том, что Минтранс предложил ввести оплату проезда пластиковыми бутылками.

Фото: пресс-служба ЗакСа Санкт-Петербурга