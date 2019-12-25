Петербургские чиновники выселили незаконную баню и тату салон

Они занимали помещения без правоустанавливающих документов.

Сотрудники комитета по контролю за имуществом Петербурга провели очередной рейд и проверили законность занимаемых территорий. По его итогам сотрудникам ККИ пришлось выселить баню, точку общественного питания, кафе и тату салон. Об этом сообщила пресс-служба ведомства 28-го июля.

Так, например, на первом этаже многоквартирного жилого дома на проспекте Просвещения, 46, корпус 1 были выполнены многочисленные перепланировки и переустройство территории. В помещении располагались магазины, фотоцентр, ателье и прочие объекты по предоставлению бытовых услуг.

Также было обнаружено незаконное использование помещения на Сиреневом бульваре, 9. Там находилась баня без необходимых на то документов.

Ранее нарушителей предупредили о необходимости освободить помещения, однако они этого не сделали. В этот раз приступить к выселению пришлось сотрудникам комитета.

Ранее Piter.TV провел рейд по незаконным торговым точкам у метро "Пионерская".

Фото: gov.spb.ru