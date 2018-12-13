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Чиновники Петербурга будут принимать пожилых людей без очереди
Сегодня, 12:44
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lesjasap

Чиновники Петербурга будут принимать пожилых людей без очереди

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Возрастные граждане получат право первоочередности при приеме к чиновникам.

В ЗакСе Петербурга депутаты рассмотрят новое право для пожилых петербуржцев. Люди старше 70 лет получат возможность без очереди проходить на беседу в кабинеты к чиновникам. Авторами инициативы стали политики Александр Тетердинко и Павел Зеленков.

Конечно, такие люди не должны стоять в часовых очередях на прием к чиновникам

объясняют спикеры

Парламентарии добавили, что чаще всего пенсионеры обращаются к представителям власти за разрешением личных проблем. Среди таких - получение социальных выплат. Для них представители ЗакСа хотят организовать первоочередной прием. Инициатива уже поддержана Смольным.

Ранее Piter.tv писал о том, что Смоленка окрасилась в "мазутные" пятна от Наличного моста до Кораблестроителей.

Фото: Piter.tv

Теги: закс, пенсионеры, чиновники
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

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