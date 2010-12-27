Петербургские чиновники предложили упростить публикацию правовых актов

Вместо обязательных печатной и сетевой площадок депутаты предложили оставить одну удобную для каждого чиновника.

В законе "Об органах местного самоуправления" могут оказаться поправки, предложенные петербургским Законодательным Собранием. На заседании 11 декабря депутаты попросили упростить процедуру публикации правовых актов.

По словам одного из авторов идеи, Александра Тетердинко, на сегодняшний день чиновники должны публиковать принятые постановления в сетевых и печатных изданиях сразу. Депутат подчеркнул, что нужно следовать современным тенденциям и разрешить публиковать акты на удобной для каждого чиновника площадке, например, только в сети.

Предложение поддержали 43 депутата.

Ранее мы рассказывали, что депутат Тихонова попросила остановить передачу здания спортивной школы РПЦ.

Фото: Piter.TV