За время пандемии коронавируса компании подарили медучреждениям Петербурга СИЗ на 18,7 млн долларов

За это компании-импортеры получили определенные льготы.

За весь период пандемии компании-импортеры подарили медицинским учреждениям Петербурга средства индивидуальной защиты на 18,7 млн долларов США. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

За безвозмездную передачу продукции компании освобождаются от уплаты НДС. Те, кто импортирует средства индивидуальной защиты с целью продажи, освобождаются от таможенной пошлины.

Специалисты Комитета по промышленной политике, инновациям и торговли и Комитета по здравоохранению рассматривают заявление в течение суток рассматривают заявление, после чего подтверждают соответствие ввозимого товара требованиям законодательства и выдают документ.

За 4 месяца более 100 подтверждений от ведомства получили 19 компаний, которые зарегистрированы не только в Петербурге, но и в других регионах России. Медучреждения получили в безвозмездное пользование продукцию на общую сумму 18,7 млн долларов в США. Если в апреле-мае чаще всего ввозили все вилы СИЗ, то сейчас это перчатки, ткань для пошива масок и дезинфицирующие средства.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в метро Петербурга снова перестали пускать без масок.

Фото: Piter.TV