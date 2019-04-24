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Петербургские блогеры-шашлычники заплатят штраф 50 тысяч рублей

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Молодые люди жарили шашлыки на Сенной площади и снимали это на видео для дальнейшей демонстрации в соцсетях.

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности Далгата Раджи и Алексея Ушакова. Молодые люди жарили шашлыки на Сенной площади. Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

Молодые люди жарили шашлыки и снимали это на видео для дальнейшей демонстрации в соцсетях. Им вменялась ч.1 ст.20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство). Суд переквалифицировал действия на ч.1 ст.20.6.1 КоАП РФ (Невыполнение требований норм и правил по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций) и назначил каждому штраф в 25 000 рублей.

В суде Раджи и Ушаков свою вину признали и раскаялись. Сказали, что не думали, что их действия вызовут такой резонанс.

Видео: vk.com/unreleased_dtp

Теги: сенная площадь, шашлыки
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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