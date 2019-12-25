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Петербургские бизнесмены пострадают от налоговой реформы 
Сегодня, 12:28
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IRINA_CHALKINA

Петербургские бизнесмены пострадают от налоговой реформы 

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В стране начался процесс постепенной отмены ЕНВД.

Во вторник, стало известно, как повлияет отмена в России ЕНВД на бизнес Петербурга. Об этом сообщает РБК со ссылкой на экспертов. 

Бизнесмены столкнутся с рядом проблем, так как изначально ЕНВД имел преимущества перед другими налоговыми режимами. Например, максимально низкие риски налоговых проверок, минимальная налоговая нагрузка и простота исчисления. Отмечается, что петербургские предприниматели после полной отмены ЕНВД будут вынуждены потратиться.

Напомним, что ранее Минфин заявил, что ЕНВД позволяет предпринимателям чрезмерно оптимизировать налоговые платежи. В итоге ведомство решило провести налоговую реформу. Процесс отмены ЕНВД будет постепенным.

Ранее мы сообщали о том, что Путин встретится с рабочей группой по Конституции 13 февраля.

Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество, экономика
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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