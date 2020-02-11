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Путин встретится с рабочей группой по Конституции 13 февраля

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Мероприятие внесено в рабочий график президента РФ.

Владимир Путин встретится с рабочей группой по Конституции 13 февраля. Об этом заявил глава комитета ГД по законодательству Павел Крашенинников. Об этом сообщили "РИА Новости".

Я напоминаю, что в четверг у вас будет встреча с президентом

прокомментировал парламентарий

Спикер добавил, что коллеги встретятся не в общественной палате, а с руководителем страны. Информацию от депутата подтвердил Дмитрий Песков. Он рассказал, что встреча внесена в график президента РФ.

Ранее Piter.tv писал о том, что члены рабочей группы предложили внести в Конституцию статью о российской культуре.

Видео: YouTube/United Nations, NBC News

Теги: владимир путин, конституция, рабочая группа
Категории: Картина дня, Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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