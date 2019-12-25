Петербургские банщики просят губернатора поддержать их бизнес

Все бани закрыты с 28 марта.

Владельцы банных комплексов и саун просят губернатора Петербурга разрешить посещение заведений для некоторых категорий граждан. Петиция появилась на сайте change.org еще две недели назад.

Петербургские бани закрыты с 28 марта. За это время их владельцы понесли колоссальные убытки, в том числе некоторые лишились своих рабочих мест. При этом, как отмечает автор петиции, для некоторых горожан это единственное место, где можно помыться. Также делается акцент на сакральном смысле бани для русского человека.

В связи с этим градоначальника просят рассмотреть вариант с открытием заведений, но при соблюдении определенных условий. Посещать бани будут те, кто проживает в частном секторе без водоснабжения и малоимущие слои населения. Также будет действовать особый пропускной режим ― не более 10 человек одновременно.

Кроме того, предприниматели попросили способствовать введению каникул на оплату коммунальных услуг и ввести мораторий на осуществление надзорно-контрольной деятельности в отношении частных банных комплексов.

Ранее Piter.TV рассказал о квартире в центре Петербурга, которая находится в аварийном состоянии. В условиях режима повышенной готовности ее жильцам негде принять душ.

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