За 11 месяцев на петербургских заводах выпустили 337 800 автомобилей

Это на 2% меньше, чем в прошлом году.

По итогам 11 месяцев текущего года петербургские автозаводы Hyundai, Nissan и Toyota выпустили 337 800 легковых автомобилей, что на 2% меньше объема производства за такой же период в 2018 году. Об этом сообщило агентство "Auto-Dealer-СПб".

В ноябре 2019 года было выпущено на 17% машин меньше, чем в ноябре 2018. В последний осенний месяц в Петербурге выпустили 30 100 машин.

Доля петербургского автопрома по отношению к общероссийскому объему производства автомобилей составила 24,1%.

В России построят новый автозавод мощностью 50 000 легковых машин в год.

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