Петербургские автомобилисты застряли в восьмибалльных пробках

Пятничное утро в Северной столице не порадовало автомобилистов.

По информации издания "Невские новости", утром в пятницу, 7 февраля, в нескольких районах Петербурга были замечены масштабные пробки. Водители считают, что причиной этому стало резкое похолодание и снег в Северной столице.

По версии сервиса "Яндекс.Пробки", одной из самых загруженных оказалась Арсенальная набережная, где водители стояли в заторе 2,4 километра. Автомобилисты также стояли в пробках на участке Московского проспекта (2 километра), Дальневосточном проспекте (2,4 километра), перекрестке улицы Руставели и Пискаревского проспекта (участок в 3 километра) и Витебском проспекте (почти 4 километра).

Ранее мы сообщали о том, что на площади Восстания петербургское солнце сломало светофор.

Фото: Pixabay