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На Площади Восстания петербургское солнце сломало светофор
Сегодня, 11:09
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IRINA_CHALKINA

На Площади Восстания петербургское солнце сломало светофор

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На месте начал образовываться транспортный затор из-за отсутствия какого-либо регулирования.

В пятницу, 7 февраля, на Площади Восстания петербургское солнце сломало светофор. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

"На площади Восстания питерское солнце сломало светофор. Небольшие проблемы с движением",

—отмечают местные жители.

Очевидцы сообщают об огромных пробках на этом участке. По данным сервиса "Яндекс.Карты", длина пробки на Невском проспекте составила более полукилометра.

При этом в дирекции по организации дорожного движения отметили, что светофор работает в штатном режиме. 

Ранее мы сообщали о том, что ГИБДД отправится охотиться за пьяными водителями в Петербурге и Ленобласти.

Фото:ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб/вк

Теги: новости спб, происшествия
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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