На месте начал образовываться транспортный затор из-за отсутствия какого-либо регулирования.

В пятницу, 7 февраля, на Площади Восстания петербургское солнце сломало светофор. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

"На площади Восстания питерское солнце сломало светофор. Небольшие проблемы с движением", —отмечают местные жители.

Очевидцы сообщают об огромных пробках на этом участке. По данным сервиса "Яндекс.Карты", длина пробки на Невском проспекте составила более полукилометра.

При этом в дирекции по организации дорожного движения отметили, что светофор работает в штатном режиме.

Ранее мы сообщали о том, что ГИБДД отправится охотиться за пьяными водителями в Петербурге и Ленобласти.

Фото:ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб/вк