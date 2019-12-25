В пятницу, 7 февраля, на Площади Восстания петербургское солнце сломало светофор. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.
"На площади Восстания питерское солнце сломало светофор. Небольшие проблемы с движением",
—отмечают местные жители.
Очевидцы сообщают об огромных пробках на этом участке. По данным сервиса "Яндекс.Карты", длина пробки на Невском проспекте составила более полукилометра.
При этом в дирекции по организации дорожного движения отметили, что светофор работает в штатном режиме.
Ранее мы сообщали о том, что ГИБДД отправится охотиться за пьяными водителями в Петербурге и Ленобласти.
Фото:ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб/вк
Обсуждение ( 0 )