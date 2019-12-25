ГИБДД отправится охотиться за пьяными водителями в Петербурге и Ленобласти

За текущий год поймано почти две тысячи нетрезвых автомобилистов.

В текущем феврале сотрудники ГИБДД в Петербурге и Ленобласти проведут несколько рейдов, в ходе которых выявят нетрезвых водителей за рулем, сообщили 7 февраля в пресс-службе структуры. Проверки состоятся в ночь с 7 на 8 февраля и с 21 на 22 февраля в Петербурге, и с 8 на 9 февраля и с 22 на 23 февраля в Ленобласти.

В текущем году "улов" сотрудников ДПС по части пьяных водителей уже оказался довольно высок: в городе задержаны 1272 нетрезвых автомобилиста, в области – 767 человек. За управление транспортом в ненадлежащем состоянии автолюбителю может грозить штраф в 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок до двух лет. В случае повторной поездки в нетрезвом виде наступает уголовная ответственность.

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Фото: Управление ГИБДД по С-Пб и ЛО / "ВКонтакте"