Он может начать действовать с весны 2020 года.

В России появится новый способ обжалования штрафов ГИБДД. Случаи, зафиксированные камерами видеонаблюдения, можно обжаловать через госуслуги. Закон предположительно начнет действовать с весны 2020 года. Об этом сообщили в "Коммерсанте".

Пользователи сервиса получать возможность направлять жалобы в ГИБДД. Ответ на нее придет заявителю в течение трех дней в личный кабинет на госуслугах. Поправки в КоАП об электронном обжаловании поддержал комитет ГД по госстроительству. Критики считают, что сайт не готов к подобному нововведению, поэтому срок перенесут на 2021 год. Некоторые эксперты отмечают, что проект не обеспечивает полноценное обжалование, а лишь упрощает подачу жалобы. В Минкомсвязи заявили, что новый сервис уже тестируется.

Ранее Piter.tv писал о том, что за сутки на дорогах Ленинградской области погибли три человека.