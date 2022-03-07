Петербургские археологи нашли в Туве бедное скифское захоронение

В Туве на дне Енисея обнаружили могильник с минимумом погребального инвентаря.

Тувинская археологическая экспедиция ИИМК РАН (Санкт-Петербург) завершила раскопки могильника Ыттыг-Аттыг-Тей 1 в долине Енисея, сообщил 13 августа телеграм-канал Центра спасательной археологии ИИМК РАН "АрхеоКод". Объект датируется V–II веками до н.э. и относится к позднескифскому времени.

Захоронение выполнено в срубе и, по мнению специалистов, использовалось редко — в нём обнаружены останки трёх человек. Покойников уложили на бок с согнутыми ногами. Сопроводительных предметов оказалось немного: несколько пряжек, костяная пронизка из рога марала, деревянный сосуд и один набор керамики на троих. Археологи считают, что это бедное погребение, так как у состоятельных скифов находили по два керамических сосуда на каждого.

Раскопки велись в ограниченные сроки: весной уровень воды в районе Саяно-Шушенской ГЭС понижается, и дно водохранилища становится доступным для работ. Летом территория вновь уходит под воду. Исследователи отмечают, что даже за короткий период им удаётся находить материалы, расширяющие представления о прошлом Внутренней Азии.

Фото: ИИМК РАН