Большую часть захоронений разграбили "черные копатели".

В Крыму нашли более 60 надгробных стел скифской знати времен Римской империи. Информация об этом появилась на сайте Института археологии РАН. Известно, что древние артефакты располагались в окрестностях Севастополя. По мнению специалистов, открытие говорит об особом статусе некрополя Киль-Дере 1.

Подобные каменные надгробия, вероятно, устанавливали над погребениями знатных людей. Судя по такому большому количеству стел, можно предположить, что некрополь Киль-Дере обладал особым статусом для ближней округи Херсонеса и всего юго-западного Крыма в римскую эпоху Олег Шаров, руководитель археологических работ

Напомним, что могильник Киль-Дере 1 открыт в 2018 году. Он расположен на склонах холма в Инкерманской долине. ВО времена Римской империи эта территория была густо населена. Рядом с некрополем находятся еще несколько похожих: Чернореченский, Инкерманский, "Совхоз № 10". По данным археологов, о Киль-Дере ранее знали "черные копатели", поэтому этому объекту повезло меньше, чем соседним. Ученые нашли в могильнике более 120 грабительских ям. Предположительно, объект перекапывали с помощью специальной техники, современных металлодетекторов и георадаров. Грабители не смогли найти только 14 захоронений из 232 известных.

С 28 по 30 января в Крыму объявлено штормовое предупреждение.

Фото: Институт археологии РАН.

