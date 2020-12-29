Жителей предупреждают об усилении ветра.

С 28 по 30 января в Крыму объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по региону.

Прогнозируется похолодание на 8-10 градусов, снег, мокрый снег, местами очень сильные осадки. Андрей Павлюченко, начальник центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Республике Крым

Также, по его словам, возможен гололёд и налипание мокрого снега. Павлюченко предупредил, что возможны ДТП и заторы на дорогах. Жителей предупреждают об усилении ветра.

Ранее Bloomberg сравнил ситуацию с вакцинацией на Украине и в Крыму.

Видео: YouTube / НТС Севастополь