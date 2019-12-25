Арендаторы городского имущества задолжали петербургским властям 29,6 млрд рублей

Чиновники готовятся расторгать договоры с самыми недобросовестными должниками.

В Петербурге арендаторы городского имущества накопили долгов на 29,59 млрд рублей в общей сумме. Об этом рассказал "Деловой Петербург".

Известно, что 1 января сумма долгов составляла 29,2 млрд рублей, а спустя месяц цифра перевалила за 30 млрд. Городские власти добились снижения показателя на 746 млн рублей, а комитет имущественных отношений создал рабочую группу по взысканию долгов с арендаторов. Отмечается, что чиновников интересовали задолженности, скопленные еще до пандемии коронавируса и кризиса, то есть с 2017-2019 годов. Неплательщикам грозили расторжением договоров, хотя подобная мера используется комитетом редко.

По информации издания, взыскать всю сумму долга у властей не получится, поскольку у многих платежей уже истекли сроки исковой давности, кроме того, многие юрлица-контрагенты ликвидированы к настоящему времени. Есть вероятность, что Смольному придется действительно расторгать договоры с недобросовестными арендаторами, чтобы на не используемые арендаторами объекты не "капали" дополнительные долги.

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