Разница между долгами жителей двух регионов оказалась небольшой.

Стало известно, сколько жители Петербурга и Ленобласти накопили долгов за газ. Всего эта сумма превысила 390 миллионов рублей, сообщили Piter.tv в пресс-службе "Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург" 9 октября.

По итогам периода с января по сентябрь 2020 года размер задолженности населения вырос на 123 миллионов рублей – 46% относительно долга, зафиксированного на начало года. Прирост задолженности сформировался в период с апреля по май текущего года и составил 95 миллионов рублей.

Среди жителей Петербурга этот прирост составил 49 миллионов рублей, по 47 региону — 46 миллионов. Платежная дисциалина двух регионов во время пандемии коронавируса снизилась более, чем на 15%.

В компании напоминают, что в случае отсутствия реакции должника на уведомления по оплате, ему могут отключить подачу газа. После этого долг могут взыскать в судебном порядке.

Ранее Александр Новак рассказал о потенциале водорода в энергетике. Об этом министр энергетики России заявил в интервью в рамках Мировой энергетической недели. Чиновник отметил, что Москва уделяет большое внимание данному направлению, ведутся научные исследования в сфере производства, хранения и использования данного вещества в виде источника или накопителя энергии.

Фото: Piter.tv