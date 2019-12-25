Петербургские аниматоры стали проводить онлайн-трансляции для детских хосписов

До начала пандемии волонтеры каждую неделю лично приезжали в больницы.

Петербургские артисты-волонтёры придумали способ, чтобы поддержать детей в хосписах и больницах во время режима всеобщей самоизоляции.

Теперь клоуны проводят онлайн-трансляции в импровизированных студиях. Пациенты собираются за большим экраном, чтобы посмотреть представление.

Напомним, пока не началась пандемия, артисты еженедельно приезжали к больным детям, развлекали их и поддерживали.

Ранее мы сообщили, что Александринский театр отменил онлайн-премьеру спектакля "Нана".

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