Петербургские аниматоры стали проводить онлайн-трансляции для детских хосписов

Петербургские артисты-волонтёры придумали способ, чтобы поддержать детей в хосписах и больницах во время режима всеобщей самоизоляции.
Теперь клоуны проводят онлайн-трансляции в импровизированных студиях. Пациенты собираются за большим экраном, чтобы посмотреть представление.
Напомним, пока не началась пандемия, артисты еженедельно приезжали к больным детям, развлекали их и поддерживали.
Ранее мы сообщили, что Александринский театр отменил онлайн-премьеру спектакля "Нана".
Фото: Pixabay
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