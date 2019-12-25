О новой дате пока не известно.

Александринский театр отменил онлайн-премьеру спектакля "Нана" Андрия Жолдака. Теперь постановка перенесена на неопределённый срок.

Известно, что билеты можно будет вернуть в кассы театра после 30 апреля.

Финальный этап выпуска премьеры был значительно сокращен из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции. Создатели постановки вынуждены были уехать раньше срока из-за прекращения авиасообщения.

Поэтому администрация Александринского театра сочла неправильным проводить онлайн-премьеру спектакля без её авторов.

Ранее мы сообщили, что сбор труппы БДТ впервые в истории театра прошел в онлайн-формате.

Фото: Александринский театр / ВКонтакте