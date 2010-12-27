Петербургские активисты попросили спасти "публичку" от идей Мединского

Комитет спасения РНБ попросили Путина повлиять на главу Минкультуры РФ.

В социальных сетях появилось письмо Общественного комитета спасения Российской национальной библиотеки с обращением к самовыдвиженцу на выборы 2018 и действующему президенту Владимиру Путину. Общественники попросили не допустить реализации идей Владимира Мединского, связанных с Российской национальной библиотекой.

Градозащитники убеждены, что действия главы Министерства культуры могут привести к плачевным последствиям для крупнейшей библиотеки. Напомним, Мединский 9 февраля на заседании выездной коллегии рассмотрел концепцию "развития" РНБ. Однако защитники убеждены, что " в реальности это концепция не развития, а убийства Публичной библиотеки – старейшего и крупнейшего книгохранилища России".

Комитет спасения отметил, что любая реконструкция памятника архитектуры является незаконной. Также в письме выражается возмущение против "зачистки" фондов библиотеки от большей части хранящихся книг, которые составляют больше девяти миллионов изданий.

Стоит отметить, что ранее идея Мединского и директора РНБ Вислого подверглась критике на депутатских слушаниях в ЗакСе.

Против планов дирекции РНБ и Минкульта выступили и наиболее мужественные и граждански ответственные сотрудники самой РНБ. Некоторых из них Вислый попытался уволить за «нарушение трудовой дисциплины», но затем по решению суда вынужден был отменить свое незаконное распоряжение. Неудивительно, что на мероприятие 9 февраля 2018 г. не был приглашен ни один из сотрудников РНБ, критически настроенных по отношению к рассмотренному на нём документу. В этом документе по-прежнему речь идёт о том, что исторические здания РНБ на площади Островского ждут «ремонт, реставрация и приспособление к современному использованию». То есть, как уже неоднократно отмечали многочисленные общественные экспертизы, – фактический разгром. И зданий, и книгохранилища как такового. Общественный комитета спасения РНБ

По идее главы Минкульта и дирекции РНБ во второе здание билиотеки на Московском проспекте, куда приходят новые поступления, будет перевезен весь старый фонд. Это будет означать, что новым книгам некуда будет поступать. По мнению общественников, данное решение "поставит крест на дальнейшем развитии РНБ, как крупнейшего национального и мирового хранилища". На Московский переведут и значительную часть персонала.

"Расчищенное" место Мединский хочет использовать для неких "мероприятий", которые будут увеличивать коммерческую составляющую .

Вряд ли стоит пояснять, что такое понимание «целесообразности» использования крупнейшей национальной библиотеки - заведомо некомпетентно. Говорится в сообщении

Члены Общественного комитета спасения РНБ отмечают, что хотят выбраться из "глухой чиновничьей блокады". Хотят, чтобы услышали их протест и перестали пренебрегать аргументами. Для этого они обратились к Владимиру Путину, чтобы он помешал Минкульту уничтожить крупнейшую библиотеку:

Последняя выходка министра Мединского, который по факту является Вашим, господин президент и кандидат в президенты РФ, назначенцем, заставляет нас затронуть политическую сферу, которой, повторяем, изначально мы не хотели касаться. В том случае, если Вы, г-н Путин, не остановите распоясавшегося главу Минкульта, вознамерившегося фактически уничтожить Российскую национальную библиотеку, мы оставляем за собой право призвать петербуржцев и всех россиян не голосовать за Вас как за кандидата в президенты РФ 18 марта 2018 г.Общественный комитет спасения РНБ Общественный комитет спасения РНБ

напомним, ранее Piter.tv сообщал, что сотрудники РНБ обратились в прокуратуру с жалобой на директора.