Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости СПб
Сотрудники РНБ обратились в прокуратуру с жалобой на директора
Сегодня, 16:16
0
lesjasap
155

Сотрудники РНБ обратились в прокуратуру с жалобой на директора

0
 
 

Сотрудники библиотеки недовольны указом директора учреждения о согласовании общения с прессой.

Сотрудники публичной библиотеки в Петербурге недовольны решением директора о согласовании любого общения со СМИ, касающегося работы заведения. Около трех десятков людей обратились к представителям прокуратуры, чтобы отменить постановление. Заявители считают, что нововведение ущемляет их права и, в частности, право на свободу слова. 
 
Напомним, что еще в начале 2017  года поступили сведения о возможном слиянии Российской Национальной библиотеки и и Российской государственной библиотеки. Против этого общественные деятели провели несколько протестных акций в городе. 
Все новости района
Теги: библиотека , директор , жалоба , прокуратура , ргб , рнб
Категории: Происшествия Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5