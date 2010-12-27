Сотрудники РНБ обратились в прокуратуру с жалобой на директора

Сотрудники библиотеки недовольны указом директора учреждения о согласовании общения с прессой.

Сотрудники публичной библиотеки в Петербурге недовольны решением директора о согласовании любого общения со СМИ, касающегося работы заведения. Около трех десятков людей обратились к представителям прокуратуры, чтобы отменить постановление. Заявители считают, что нововведение ущемляет их права и, в частности, право на свободу слова.

Напомним, что еще в начале 2017 года поступили сведения о возможном слиянии Российской Национальной библиотеки и и Российской государственной библиотеки. Против этого общественные деятели провели несколько протестных акций в городе.