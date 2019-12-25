Петербургские СМИ попросили Смольный рассказать правду о запуске пропускной системы

Журналисты настаивают на том, что петербуржцам нужно качественное информирование о мерах в период пандемии.

Руководители ряда петербургских СМИ обратились к губернатору Александру Беглову с просьбой качественнее информировать горожан о ситуации с коронавирусом и, в том числе, о введении пропускной системы. Полный текст обращения приводится на официальном сайте Союза журналистов города и области.

Как отметили журналисты, среди петербуржцев растут тревожные настроения из-за недостатка информации о мерах правительства в период пандемии. Кроме того, вопрос о введении такого же пропускного режима, как и в Москве, не опровергли, но и не подтвердили. По словам СМИ, ответом на официальные запросы было точное отрицание введения режима пропусков, однако чуть позднее на совещании в Смольном ту же идею подвергли сомнению и допустили ее существование.

Все актуальные вопросы, которые могут появиться в связи с введением пропусков у петербуржцев, СМИ призвали раскрыть и оперативно донести до жителей в ближайшее время. Среди таких вопросов сам ввод режима, время на оформление разрешений, допустимая нагрузка сайта Госуслуг и действие в случае технических сбоев, передвижение по городу для граждан, не имеющих доступ в интернет и так далее.

Если ответов нет, то призываем Вас еще раз взвесить все "за" и "против" непродуманных ограничительных мер, которые, как показал пример Москвы, могут принести больше вреда, чем пользы. петербургские СМИ.

Вот как в Смольном заявили о технической готовности Петербурга к пропускному режиму.

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